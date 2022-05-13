Тегеран, , 07:38 — REGNUM 12 мая президент Ирана Ибрагим Раиси на встрече с эмиром Катара заявил, что у двух стран существуют широкие возможности для расширения двусторонних связей. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ибрагим Раиси Mehr News Agency

Раиси на встрече с эмиром Шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани подтвердил, что расширение сотрудничества между Ираном и Катаром послужит не только национальным интересам двух стран, но и ослабит существующую региональную напряженность.

Президент Ирана также упомянул о своем успешном официальном визите в Катар в конце марта прошлого года и заявил, что отношения между двумя странами являются дружественными и братскими.

Раиси подчеркнул, что экономические и торговые связи между двумя странами нуждаются в дальнейшем расширении и укреплении, подтвердив, что часть достигнутых договоренностей во время его визита в Доху уже выполнена.

Он сообщил, что в ходе текущего официального визита эмира Катара также будут приняты решения для максимальной реализации этих соглашений, особенно в отношении двустороннего сотрудничества в области туризма, транзита товаров, портовой деятельности, судоходства, энергетики, торговли и коммерции.

Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, со своей стороны, выразил удовлетворение визитом в Тегеран и подтвердил, что недавний визит президента Раиси в Доху ознаменовал поворотный момент в отношениях двух государств.