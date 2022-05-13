Иркутск, 13 мая, 2022, 06:59 — ИА Регнум. Авиация МЧС России продолжает работу по ликвидации природных пожаров в Иркутской области. Как сообщает 13 мая территориальное управление ведомства, для мониторинга, обслуживания и тушения лесных пожаров в минувшие сутки применялось 16 воздушных судов.

МЧС Пожары в Иркутской области

Пятнадцать — самолеты Ан-2, Cessna, вертолеты Ми-8 — от министерства лесного комплекса, выполнявшие работы в Жигаловском, Усть-Удинском, Качугском, Усть-Кутском, Нижнеилимском, Нижнеудинском, Тайшетском, Иркутском, Братском, Усть-Илимском, Чунском, Казачинско-Ленском районах.

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Вертолет Ми-8 с водосливным устройством — от МЧС России, задействованный для ликвидации лесного пожара в Братском районе, произвел 27 сливов, 81 тонну воды, за счет чего было обработано 1,5 километра кромки пожара. Работа авиации МЧС России будет продолжена.

По данным Иркутской базы авиационной охраны лесов, ликвидировано 12 пожаров на площади 2329,8 га.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области с начала мая 2022 года из-за неосторожного обращения с огнём случилось уже 429 пожаров.

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