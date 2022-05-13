Владимир, 13 мая, 2022, 07:01 — ИА Регнум. Банкротный иск, поданный мэрией Владимира к ООО «Владимирский асфальтобетонный завод», арбитраж региона вернул заявителю. Причиной возвращения заявления стал федеральный мораторий, который действует с 1 апреля по 1 октября 2022 года. Определение может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Причиной обращения с претензиями в документах называется долг в размере 863 268 рублей 60 копеек.

Напомним, компания-ответчик создана в 2012 году и принадлежит Армиде Кочарян. Завод выступал исполнителем свыше 70 государственных контрактов на сумму более 800 млн рублей.

В ЕГРЮЛ есть отметка о недостоверности юрадреса компании. По данным ФНС России, в 2020–2021 годы завод получил чистые убытки — 25 и 27 млн рублей, соответственно.