Тегеран, , 07:39 — REGNUM Тегеран и Ереван договорились использовать иранские технические и инженерные службы и иранских подрядчиков для завершения коридора Север-Юг и строительства его альтернативного маршрута. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 12 мая.

Мегри. Граница Армении и Ирана unbdaveable

Заместитель министра дорог и городского развития Ирана Хейроллах Хадеми заявил в эксклюзивном интервью, что соглашение было достигнуто в ходе 17-го заседания совместной экономической комиссии двух стран.

Он также отметил, что соглашение предусматривает строительство нового коридора между Ираном и Арменией и замену части существующего коридора Горис-Капан новой дорогой на территории Армении.

Встреча состоялась 10−11 мая в Ереване. В ней приняли участие министр энергетики Исламской Республики Иран Али-Акбар Меграбян и заместитель премьер-министра Армении Мгер Григорян.