Тегеран, , 07:55 — REGNUM 12 мая Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи на встрече с эмиром Катара призвал к расширению политического и экономического сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Али Хаменеи Khamenei.ir

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и сопровождающая его делегация встретились с Верховным лидером Исламской революции аятоллой Сейедом Али Хаменеи.

В ходе встречи Верховный лидер подчеркнул важность расширения политического и экономического сотрудничества между Ираном и Катаром.

Отметив, что решением региональных проблем является диалог без иностранного вмешательства, Хаменеи выразил надежду, что арабский мир вступит в поле политических действий против очевидных преступлений, совершенных израильским режимом против палестинского народа.

Он подчеркнул, что прочность и устойчивость отношений между Ираном и Катаром отвечает интересам обеих стран, сообщив при этом, что нынешний уровень экономических отношений является низким, в связи с чем должен быть увеличен.

Аятолла Хаменеи выразил надежду, что визит эмира Катара в Тегеран станет новой отправной точкой для расширения сотрудничества между двумя государствами.