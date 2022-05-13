Тегеран, 13 мая, 2022, 08:03 — ИА Регнум. 12 мая министр иностранных дел Катара заявил, что его страна поддержит ядерную сделку с Ираном, справедливую для всех сторон, поскольку она будет иметь позитивные последствия для Ближнего Востока. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани, находящийся в Тегеране в компании высокопоставленной делегации, возглавляемой эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани, заявил об этом в интервью телеканалу «Аль-Джазира».

Он отметил, что его беседы с иранскими официальными лицами были сосредоточены в основном на установлении региональной стабильности и вступлении в региональный диалог.

«Ядерные переговоры в Вене находятся на решающей стадии», — заявил министр иностранных дел, подтвердив принципиальную позицию Катара в поддержку достижения соглашения.

Министр подчеркнул: «Центральным элементом является региональный диалог, а ядерная сделка является вспомогательным элементом, помогающим установить стабильность в регионе».