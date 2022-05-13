МИД: Катар полностью поддерживает ядерную сделку с Ираном
Тегеран, 13 мая, 2022, 08:03 — ИА Регнум. 12 мая министр иностранных дел Катара заявил, что его страна поддержит ядерную сделку с Ираном, справедливую для всех сторон, поскольку она будет иметь позитивные последствия для Ближнего Востока. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани, находящийся в Тегеране в компании высокопоставленной делегации, возглавляемой эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани, заявил об этом в интервью телеканалу «Аль-Джазира».
Он отметил, что его беседы с иранскими официальными лицами были сосредоточены в основном на установлении региональной стабильности и вступлении в региональный диалог.
«Ядерные переговоры в Вене находятся на решающей стадии», — заявил министр иностранных дел, подтвердив принципиальную позицию Катара в поддержку достижения соглашения.
Министр подчеркнул: «Центральным элементом является региональный диалог, а ядерная сделка является вспомогательным элементом, помогающим установить стабильность в регионе».