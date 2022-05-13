Иркутск, 13 мая, 2022, 06:51 — ИА Регнум. В Иркутской области с начала мая 2022 года из-за неосторожного обращения с огнём случилось уже 429 пожаров, сообщает 13 мая телеграм-канал территориального ГУ МЧС РФ.

Пресс-служба ГУ МЧС Пожар

«Из 583 пожаров, зарегистрированных в области с начала мая, 429 произошли из-за неосторожного обращения с огнём. При этом в жилом секторе случилось 174 пожара. В большинстве случаев пожарно-спасательные подразделения выезжают на ликвидацию палов сухой растительности, горения мусора в границах населенных пунктов или садоводств, а также на прилегающей к ним территории», — пояснили спасатели.

В связи с ухудшением пожарной обстановки и высоким риском возникновения и распространения пожаров в Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, за 11 мая в Иркутской области было ликвидировано 13 пожаров на общей площади 828,5 га.

Читайте также: В Приангарье удалось ликвидировать 13 пожаров, задействован вертолёт