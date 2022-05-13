Токио, , 06:51 — REGNUM Япония внимательно следит за ситуацией, которая возникла после объявления Финляндией о намерениях вступить в НАТО, заявил глава японского правительства Фумио Кисида в ходе дебатов в парламенте страны.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы понимаем, что Финляндия находится в процессе пересмотра традиционных дипломатических отношений с Россией», — заявил он.

По мнению Кисиды, причиной этому послужило проведение Россией специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Он подчеркнул, что японские власти продолжают внимательно следить за ситуацией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайский эксперт Люй Сян заявил, что вступление Финляндии в НАТО создаст риски для Польши и Прибалтики. При этом он назвал маловероятным конфликт между Финляндией и Россией.

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