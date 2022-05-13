Тегеран, 13 мая, 2022, 08:50 — ИА Регнум. 12 мая посол Италии в Тегеране Джузеппе Перроне заявил, что итальянские предприятия заинтересованы в иранском рынке, выразив надежду на возобновление ядерной сделки 2015 года и начало новых отношений между Ираном и Европой. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Посол Италии сделал это заявление во время встречи с генерал-губернатором северо-западной провинции Западный Азербайджан (Иран) Мохаммадом Садеком Мотамедяном.

Перроне заявил, что его страна готова к расширению торговых связей с Ираном и новым инвестициям, как только улучшится текущая ситуация и будут сняты антииранские санкции.

Он отметил, что Италия может поделиться своим опытом в области производства сельскохозяйственной и промышленной техники. По его словам, Рим также заинтересован в культурном и туристическом сотрудничестве с некоторыми иранскими провинциями.

Генерал-губернатор Западного Азербайджана, в свою очередь, заявил, что у провинции успешно протекает научное и экономическое сотрудничество с Италией.