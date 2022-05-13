Антверпен, Бельгия, , 06:50 — REGNUM Рост пациентов, с диагнозом «саркоптическая чесотка» отмечается с конца 2021 года в бельгийском Антверпене. Об этом 12 мая сообщила The Brussels Times.

Алексей Боголюбов. Антверпен. 1854

Доктор Стивен Ван Ден Брук, специалист института тропической медицины (Institute of Tropical Medicine), заявил, что чесотка встречается во всех слоях населения, при этом вопрос о том, где находится первоисточник заболевания, остаётся открытым.

Как предположил Ван Ден Брук, рост заболеваемости может быть связан с миграцией населения, либо с несоблюдением личной гигиены, при этом доктор допустил, что мази от чесотки работают не так эффективно, как раньше. На сегодняшний день, по словам специалиста, в Антверпене регистрируется не менее десяти заболевших чесоткой каждые сутки.

«Этот клещ — заведомо трудный объект для исследования. Кроме того, борьба с заболеванием осложняется тем, что нужно лечить всех, кто вступил в контакт с заболевшим, а не только того, кто пострадал больше всего», — пояснил Ван Ден Брук.

Также доктор добавил, что запас лекарств от чесотки быстро сокращается. Из-за проблем с международными поставками в аптеках Антверпена возник дефицит мази на складе.