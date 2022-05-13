Барселона, Испания, , 06:50 — REGNUM Антикоррупционная прокуратура попросила судью закрыть дело против мэра Барселоны Ады Колау о предоставлении субсидий социальным организациям. Об этом пишет агентство EFE.

Ада Колау Ada2019.barcelona

Представители прокуратуры пришли к выводу, что увязка помощи Колау с ее прошлым как активистки «является не более чем упражнением воображения», не имеющим под собой никаких оснований.

В записке, представленной в суд Барселоны, прокурор не возражает против прекращения дела по требованию защиты Колау, против которой Ассоциация за прозрачность и демократическое качество подала иск в связи с произвольным предоставлением муниципальных субсидий ряду организаций.