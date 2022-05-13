Барселона, Испания, 13 мая, 2022, 06:50 — ИА Регнум. Антикоррупционная прокуратура попросила судью закрыть дело против мэра Барселоны Ады Колау о предоставлении субсидий социальным организациям. Об этом пишет агентство EFE.

Ada2019.barcelona Ада Колау

Представители прокуратуры пришли к выводу, что увязка помощи Колау с ее прошлым как активистки «является не более чем упражнением воображения», не имеющим под собой никаких оснований.

В записке, представленной в суд Барселоны, прокурор не возражает против прекращения дела по требованию защиты Колау, против которой Ассоциация за прозрачность и демократическое качество подала иск в связи с произвольным предоставлением муниципальных субсидий ряду организаций.