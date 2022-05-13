Берлин, , 06:48 — REGNUM В портах Украины находится 25 млн тонн зерна, которые якобы нельзя вывезти. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 12 мая на пресс-конференции перед началом встречи глава МИД стран G7 («Группы семи»).

Анналена Бербок Bündnis 90/Die Grünen Nordrhein-Westfalen

Она отметила, что украинское зерно особенно сильно востребовано в странах Африки и Ближнего Востока. По словам Бербок, большая часть блокированного сырья находится в Одессе.

Руководитель ведомства обвинила Россию «во внесении раскола в мировое сообщество». Министр подчеркнула, что G7 борется с указанным процессом. Чиновник также рассказала, что в ходе саммита Группы семи» будет обсуждаться то, как можно снять блокаду зерна и вывезти его из украинских портов.

Бербок добавила, что кризис на Украине стал глобальной проблемой, которая усугубляется климатическими изменениями.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая телеканал Das Erste передал о том, что Германии грозит нищета и нехватка продовольствия из-за роста цен на сырье.

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