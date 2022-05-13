Тегеран, 13 мая, 2022, 09:18 — ИА Регнум. 12 мая Иранская зона свободной торговли Арас и Свободная экономическая зона Мегри в Армении подписали меморандум о взаимопонимании по расширению сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

unbdaveable Мегри. Граница Армении и Ирана

Церемония подписания меморандума о сотрудничестве состоялась 12 мая (четверг) на полях 17-го заседания совместной ирано-армянской комиссии по экономическому сотрудничеству.

Меморандум о взаимопонимании предусматривает подготовку частных предприятий в обеих странах и использование возможностей в свободных зонах для расширения промышленных, производственных, деловых и коммерческих связей.

В заседании совместной комиссии приняли участие вице-премьер Армении Мгер Григорян и министр энергетики Ирана Али-Акбар Меграбян, который ранее прибыл с официальным визитом в Ереван.