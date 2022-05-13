Катар приветствует помощь Ирана в проведении чемпионата мира по футболу
Тегеран, 13 мая, 2022, 09:47 — ИА Регнум. 12 мая эмир Катара Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, находящийся в Иране с однодневной поездкой, заявил на встрече с первым вице-президентом Исламской Республики Мохаммадом Мохбером, что приветствует инициативу Тегерана сотрудничать в проведении чемпионата мира по футболу 2022 года. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.
Мохбер высоко оценил позицию Катара по региональным и международным вопросам, в том числе возражение Дохи против присутствия Израиля в регионе.
Он подчеркнул роль ирано-катарских отношений в установлении мира и стабильности в регионе и отметил важность проведения совместной комиссии по сотрудничеству между двумя странами.
По мнению иранского представителя, расширение банковских и торговых отношений между Тегераном и Дохой могло бы облегчить отношения между бизнесменами и инвесторами обеих стран.
Эмир Катара призвал официальных лиц определить основы сотрудничества и проложить путь для того, чтобы экономические связи между Ираном и Катаром достигли благоприятного уровня.