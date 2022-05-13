13 мая 2022 | Время чтения 1 мин

Очередное несоответствующее действительности заявление президента Украины об успехах его армии вызвало шквал комментариев в соцсетях.

Татьяна Иващенко, , 07:35 — REGNUM Соцсети обсуждают очередное нелепое заявление президента Украины Владимира Зеленского. В одном из своих многочисленных обращений к украинцам он заявил о том, что «российское стратегическое поражение очевидно уже всем в мире».

Норман Роквелл. Мечтатель. 1921

«Мечты и грёзы» Зеленского об успехах его армии ежедневно опровергаются сводками Минобороны РФ, однако в соцсетях не упускают возможности обсудить эту не основанную ни на чём браваду украинского лидера.

«Логика и Зеленский — две вещи несовместимые!» — комментирует Rue R., подписчик группы в телеграм-канале, посвящённой спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Дима N. считает, что Зеленский всем уже порядком надоел: «Лучше б потанцевал на каблуках». Судя по всему, это отсылка к комедийному «прошлому» украинского лидера. В одном из своих номеров он танцевал странные танца в латексе и на высоких каблуках.

«Каждый день одно и то же. Его кто-нибудь смотрит? Мне кажется, даже на Украине уже устали», — пишет Александр Х.

«Сказки на ночь от Зеленского», — иронизирует Артём.

«Комик! Рассмешил!!!» — комментирует Марина П.

Владимир Зеленский (сс) Администрация президента Украины

«Ну он опять в параллельной вселенной обитает, видать, опять «гуманитарка из Колумбии» пришла… Не читает СМИ своих партнёров и не слушает выступления политиков…» — отметил Денис.

«Кто-то выступления этого *** ещё смотрит?» — спрашивает пользователь с ником Ювелир.

«Как ночь наступает, так начинается новая сказка от украинского президента…» — заметила Марина П.

«Раньше (лет десять назад) смешнее шутил», — иронизирует Сергей М.

«А ведь этот *** сейчас, наверное, самый высокооплачиваемый актёр в мире», — шутит Иван З.

«Пока очевидно только враньё Зеленского», — считает Den.

Движение колонны ВС РФ через освобождённые от украинских националистов населенные пункты Харьковской области © Министерство обороны России

«Как же украинский народ не поймёт, что их президент не любит свою страну и своих людей, иначе бы поберёг их», — отметила Ирина.

«У него причинным местом на рояле лучше получается играть, чем страной руководить», — подытожил обсуждение SL, вновь сославшись на комедийное «прошлое» Зеленского.

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