Тегеран, 13 мая, 2022, 07:42 — ИА Регнум. 12 мая министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 141 201, причем три иранца погибли от смертельного вируса за последние сутки. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

«Еще трое иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 141 201», — сообщило министерство здравоохранения.

Согласно полученным данным, за последние сутки в Иране был обнаружен 371 новый случай заражения COVID-19, при этом 71 человек госпитализирован. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 7 014 783 пациента из общего числа 7 227 043 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете приводится, что 782 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что64 442 786 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 57 685 229 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.