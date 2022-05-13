Тегеран, 13 мая, 2022, 09:45 — ИА Регнум. 12 мая глава Организации содействия торговле Ирана Алиреза Пейман-пак и генеральный директор по международному сотрудничеству министерства торговли и промышленности Катара Шейх Ахмед Ахан встретились, чтобы обсудить расширение деловых и торговых связей между Тегераном и Дохой. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Шейх Ахан прибыл в Тегеран в сопровождении высокопоставленной делегации, возглавляемой эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Оба официальных лица обсудили меморандум о взаимопонимании, подписанный во время визита министра промышленности Ирана в Доху, а также темы заседания Ирано-катарской экономической комиссии, которое планируется провести в начале следующего месяца в Дохе.

Стороны также согласовали совместную деловую встречу с участием представителей частного сектора обеих стран, которая должна была состояться в кулуарах вышеупомянутого заседания совместной комиссии.