Иркутск, , 06:45 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области обеспокоено участившимися ДТП, в которых пострадали дети. Как сообщает телеграм-канал ведомства, только за 12 мая под колёса попали пятеро несовершеннолетних.

ДТП Schekinov Alexey Victorovich

Так, около 19:00 местного времени на улице Ватутина города Усолье-Сибирское водитель автобуса «ПАЗ» допустил наезд на 7-летнего мальчика, который выехал на пешеходный переход на самокате. В результате аварии ребенок скончался на месте происшествия.

В Иркутском и Братском районах в дневное время под колеса автомашин попали дети в возрасте 11 и 10 лет. В обоих случаях несовершеннолетние переходили дорогу в неположенном месте. С различными травмами школьники госпитализированы в медицинские учреждения.

В селе Енисей Осинского района 13-летний подросток без разрешения родителей катался на мотоцикле отца. Следуя по ул. Кирова мотоциклист не справился с управлением и допустил наезд на 10-летнюю девочку, которая в этот момент шла по обочине автодороги справа. В результате происшествия школьнице потребовалась медицинская помощь.

В этот же день похожий случай произошел в городе Бирюсинск Тайшетского района.

Как сообщало ИА REGNUM, в Братском районе 7 мая в нескольких километрах от жилого района Порожский с проезжей части съехал автомобиль «ВАЗ-21 063». В автоаварии ранения получили два подростка 16 и 17 лет. Один из них госпитализирован, второму назначено амбулаторное лечение.

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