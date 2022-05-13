Тегеран, 13 мая, 2022, 10:03 — ИА Регнум. 12 мая Исследовательский центр землетрясений в Иране подписал меморандум о взаимопонимании в области научного сотрудничества с китайским институтом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Центр исследований цунами и землетрясений Университета Хормозган на юге Ирана подписал меморандум о взаимопонимании с Институтом прогнозирования с целью сотрудничества в области прогнозирования землетрясений в регионе Макран на юго-востоке Ирана.

Декан Университета Хормозган Мохаммад Садеки заявил, что сотрудничество основано на репутации университета как научного центра страны и направлено на смягчение ущерба, причиненного землетрясениями в провинции Хормозган.

Меморандум о взаимопонимании был подписан во время видеоконференции, в ходе которой была представлена программа работы по геохимии флюидов в тектонике, генетических моделях и их применению в прогнозировании землетрясений.

Программа будет осуществляться с 2022 по 2024 год в сотрудничестве с вышеупомянутыми центрами, а также Национальным институтом геофизики и вулканологии Италии (INGV) и Геологической группой Турецкого университета Хаджеттепе.