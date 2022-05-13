Тегеран, , 07:43 — REGNUM 12 мая эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл в Тегеран во главе высокопоставленной политической и экономической делегации. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Спустя несколько минут после приезда эмиру был оказан торжественный прием с участием высокопоставленных лиц Исламской Республики, затем состоялась совместная пресс-конференция с президентом Ирана Ибрагимом Раиси.

Этот визит является ответным на поездку президента Ирана в Катар три месяца назад.

Двустороннее и региональное сотрудничество, выделение средств за рубежом, сотрудничество в проведении чемпионата мира по футболу 2022 года, обмен заключенными и энергетическое сотрудничество включены в повестку дня данного визита.

Эмир Катара и президент Ирана также рассмотрят процесс реализации 14 ключевых документов о сотрудничестве, подписанных во время визита Раиси в Доху.