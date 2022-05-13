Оттава, 13 мая 2022, 06:39 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе состоявшегося 12 мая телефонного разговора обсудили «глобальные последствия» ситуации на Украине и дальнейшую помощь киевскому режиму. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра.
В частности, обсуждалась ситуация с «ценами на энергоносители и продовольственной безопасностью».
Лидеры Канады и Франции также «сошлись во мнении относительно необходимости» продолжать координацию со своими союзниками и партнёрами по вопросам продолжения поддержки киевского режима.
Как сообщало ИА REGNUM, предоставить вооружение по стандартам НАТО и ввести против России новые санкции призовёт коллег по военному альянсу глава МИД Великобритании Лиз Трасс.
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