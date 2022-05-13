Оттава, 13 мая, 2022, 06:39 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе состоявшегося 12 мая телефонного разговора обсудили «глобальные последствия» ситуации на Украине и дальнейшую помощь киевскому режиму. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра.

DonkeyHotey Джастин Трюдо

В частности, обсуждалась ситуация с «ценами на энергоносители и продовольственной безопасностью».

пресс-служба премьер-министра Канады «(Стороны договорились) о дальнейшем сотрудничестве по двусторонним и многосторонним каналам для скоординированного ответа на эти вызовы с целью помощи наиболее сильно пострадавшим (странам), особенно в Африке и на Ближнем Востоке».

Лидеры Канады и Франции также «сошлись во мнении относительно необходимости» продолжать координацию со своими союзниками и партнёрами по вопросам продолжения поддержки киевского режима.

Как сообщало ИА REGNUM, предоставить вооружение по стандартам НАТО и ввести против России новые санкции призовёт коллег по военному альянсу глава МИД Великобритании Лиз Трасс.