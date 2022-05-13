Мадрид, 13 мая, 2022, 06:38 — ИА Регнум. Границы испанского автономного сообщества Сеута и Мелилья с Марокко будут открыты выборочно 17 мая. Об этом пишет агентство EFE.

Ongayo Мелилья. Стена, построенная для защиты от нелегальных иммигрантов из Марокко

Отмечается, что граница откроется только для некоторых категорий путешественников. Открытие границы состоится всего через год после того, как Рабат спровоцировал миграционный кризис в Испании, и через два года и два месяца после того, как она была закрыта, чтобы остановить пандемию коронавируса.

Погранпереходы между Испанией и Марокко откроются только для европейских граждан или тех, кто имеет вид на жительство в Евросоюзе, а также для тех, кто имеет право передвигаться в пределах Шенгенской зоны.