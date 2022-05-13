Челябинск, 13 мая, 2022, 06:35 — ИА Регнум. В Челябинской области два сотрудника железной дороги отданы под суд за хищение дизельного топлива. Об этом сообщает пресс-служба Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте.

Суд

Подозреваемые были задержаны полицейскими на станции Чебаркуль. Они работали на одном из предприятий железной дороги водителями. По данным следствия, в ноябре эти граждане, имея на руках топливную карту, которая предназначена для заправки служебных автомобилей, приехали на автозаправочную станцию, договорились с водителем грузового автомобиля о покупке топлива у них по низкой цене, заправили грузовик на 800 литров, оплатили покупку топливной картой и получили от водителя наличные денежные средства.

Размер ущерба железнодорожному предприятию превысил 40 тыс. рублей. Уголовное дело отправлено в суд.