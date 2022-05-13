Кемерово, , 06:35 — REGNUM В Кемеровской области сегодня, 13 мая, завершается отопительный сезон в Кемерове, Новокузнецке и Белове. Об этом сообщила Сибирская генерирующая компания.

Беловская ГРЭС. Отопительный сезон в Кузбассе СГК

«Электростанции в этих городах приступили к снижению тепловой нагрузки. Часть теплофикационного оборудования будет выведена из работы — до следующего осенне-зимнего периода, — уточнили в СГК. — На летний период изменятся и гидравлические параметры тепловых сетей — с приоритетом на обеспечение потребителей горячим водоснабжением».

В указанных городах приступают к консервации систем отопления жилых домов с переводом в летний режим эксплуатации.