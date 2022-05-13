Мехико, , 06:29 — REGNUM Первые случаи заболевания гепатитом неизвестного происхождения у детей зафиксировали на территории Мексики, сообщает газета El Financiero.

Печень (зарисовка)

«В Нуэво-Леоне мы получили сообщения о четырех пациентах в различных государственных и частных учреждениях», — уточняет издание.

По его данным, состояние заболевших детей врачи оценивают как стабильное. Глава регионального департамента здравоохранения Ана Роса Эскамилья пообещала в ближайшее время предоставить более детальную информацию о произошедшем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о более чем 200 случаев гепатита неизвестного происхождения в Европе и Соединенных Штатах. Причину этого аномального заболевания пока не установили.

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