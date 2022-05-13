Москва, 13 мая, 2022, 06:28 — ИА Регнум. В России стартовали исследования новой вакцины от COVID-19, созданной на основе вирусоподобных частиц. Об этом РИА Новости рассказал глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Kremlin.ru Александр Гинцбург

«[Исследования] начались. Уже несколько человек привили», — сказал Гинцбург.

По его словам, каких-либо «абсолютно негативных реакций» на введение препарата у исследуемых не было зафиксировано: «На основании этого можно сказать, что все хорошо».

При этом Гинцбург рассказал о сложностях с набором желающих участвовать в исследованиях: для участия необходимо иметь отрицательные показатели по антителам к коронавирусу, то есть, отсутствие таких антител. Скрининг прошли более сотни человек.

Специалист уточнил, что новая вакцина предполагает двукратное введение с паузой в три недели, однако, в отличие от «Спутника V», её компоненты одинаковы.