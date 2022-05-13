Уяр, Красноярский край, 13 мая, 2022, 06:27 — ИА Регнум. Запрет на продажу алкоголя ввели в пострадавшем от масштабных лесных пожаров городе Уяре в Красноярском крае. Об этом 13 мая сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Pixabay.com Лесной пожар

Предложение об ограничительных мерах по продаже алкоголя было направлено главе Уярского района. Цель такого запрета — предупредить совершение правонарушений в состоянии алкогольного опьянения. Глава района предложение одобрил, реализация алкогольной продукции будет ограничена на территории города Уяра до полной ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с ликвидацией последствий масштабных лесных пожаров.

Уточняется, что сотрудники ГУ МВД по региону направили аналогичное предложение по запрету продаж алкоголя ещё в ряд районов.

Напомним, 7 мая в городе Уяре произошло возгорание на несанкционированной свалке с твердыми бытовыми отходами, огонь перекинулся на жилые дома. В результате возгорания были полностью уничтожены 233 жилых дома. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о халатности, сотрудниками Следственного Комитета был задержан вице-мэр города. В полномочия замглавы входило обеспечение пожарной безопасности и контроль за благоустройством территории города, однако он проигнорировал информационное письмо о необходимости устранения нарушений требований пожарной безопасности и уборке мест распространения сухостоя и скопления мусора. Также он не принял мер к ликвидации несанкционированной свалки.