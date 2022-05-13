Цхинвал, 13 мая, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Жители Южной Осетии были крайне недовольны результатами президентства Анатолия Бибилова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 мая заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.infoАндрей Арешев.

Kremlin.ru Анатолий Бибилов

«Результаты второго тура президентских выборов в Южной Осетии сюрпризом не стали. Тенденция падения популярности Бибилова и, соответственно, рост избирательных симпатий к его основному соперникуАлану Гаглоеву был очевиден уже по первому туру. Да и все последние годы свидетельствовали, мягко говоря, о недовольстве жителей действующей, а сейчас уже бывшей властью Южной Осетии, что связано, во-первых, с социально-экономическими проблемами и невозможностью власти толком их решить, а также с некоторыми резонансными происшествиями в республике и передаче де-факто одного из сёл под юрисдикцию Грузии, что также не способствовало рейтингу Бибилова», — сказал эксперт.

Напомним, что по итогам второго тура президентских выборов президентом Южной Осетии стал Алан Гаглоев.