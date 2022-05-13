Эксперт: поражение Бибилова было абсолютно закономерным
Цхинвал, 13 мая, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Жители Южной Осетии были крайне недовольны результатами президентства Анатолия Бибилова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 мая заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.infoАндрей Арешев.
«Результаты второго тура президентских выборов в Южной Осетии сюрпризом не стали. Тенденция падения популярности Бибилова и, соответственно, рост избирательных симпатий к его основному соперникуАлану Гаглоеву был очевиден уже по первому туру. Да и все последние годы свидетельствовали, мягко говоря, о недовольстве жителей действующей, а сейчас уже бывшей властью Южной Осетии, что связано, во-первых, с социально-экономическими проблемами и невозможностью власти толком их решить, а также с некоторыми резонансными происшествиями в республике и передаче де-факто одного из сёл под юрисдикцию Грузии, что также не способствовало рейтингу Бибилова», — сказал эксперт.
Напомним, что по итогам второго тура президентских выборов президентом Южной Осетии стал Алан Гаглоев.