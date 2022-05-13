В Мексике выявили первые случаи гепатита неизвестного происхождения
Мехико, 13 мая, 2022, 06:21 — ИА Регнум. Медики Мексики зафиксировали первые четыре предполагаемых случая заражения гепатитом неизвестного происхождения среди местных детей. Об этом заявила глава управления здравоохранения штата Нуэво-Леон Ана Роса Эскамилья, сообщает издание El Financiero.
«В Нуэво-Леоне мы получили сообщения о четырех пациентах в различных государственных и частных [медицинских] учреждениях», — сказала Эскамилья.
По её словам, состояние пациентов, заразившихся гепатитом, остаётся стабильным: «Это дети разных возрастов».
Эскамилья пообещала рассказать более подробную информацию позднее.
Несколько сотен случаев заражения гепатитом неизвестного происхождения зафиксирован в ряде стран, в том числе в США, Канаде, Израиле и других государствах.