Мехико, 13 мая, 2022, 06:21 — ИА Регнум. Медики Мексики зафиксировали первые четыре предполагаемых случая заражения гепатитом неизвестного происхождения среди местных детей. Об этом заявила глава управления здравоохранения штата Нуэво-Леон Ана Роса Эскамилья, сообщает издание El Financiero.

Вирус гепатита

«В Нуэво-Леоне мы получили сообщения о четырех пациентах в различных государственных и частных [медицинских] учреждениях», — сказала Эскамилья.

По её словам, состояние пациентов, заразившихся гепатитом, остаётся стабильным: «Это дети разных возрастов».

Эскамилья пообещала рассказать более подробную информацию позднее.

Несколько сотен случаев заражения гепатитом неизвестного происхождения зафиксирован в ряде стран, в том числе в США, Канаде, Израиле и других государствах.