Нур-Султан, 13 мая 2022, 06:21 — REGNUM Правительство Казахстана с 23 мая на полгода вводит запрет на вывоз из страны сахара. Это следует из опубликованного 13 мая приказа министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева.
Документ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Казахстана ввело полный запрет на вывоз из страны лома цветных металлов, а также ограничило вывоз лома чёрных металлов.
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