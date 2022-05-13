Нур-Султан, , 06:21 — REGNUM Правительство Казахстана с 23 мая на полгода вводит запрет на вывоз из страны сахара. Это следует из опубликованного 13 мая приказа министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева.

Сахар Publicdomainpictures.net

Ербол Карашукеев «Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сахара белого (код единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 1701 99 100) и сахара-сырца тростникового (код единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС 170 113,1701 14)».

Документ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Казахстана ввело полный запрет на вывоз из страны лома цветных металлов, а также ограничило вывоз лома чёрных металлов.

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