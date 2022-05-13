Москва, 13 мая, 2022, 06:19 — ИА Регнум. Размещение Североатлантическим альянсом ядерного оружия на Украине может привести к гибели мира, написал 13 мая в своем телеграм-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

National Nuclear Security Administration Взрыв британской ядерной бомбы. Невада. 1953

Парламентарий полагает, что такого события нельзя допускать в любом случае.

«Размещение ядерного оружия на Украине — верный путь к апокалипсису. Это должно быть исключено при всех обстоятельствах», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Алексей Пушков выразил мнение о том, что неготовность Запада смириться с установлением многополярного мира может спровоцировать интенсивные конфликты и увеличить вероятность применения ядерного оружия.

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