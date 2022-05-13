Пекин, , 06:18 — REGNUM Вступление Финляндии в НАТО создаст дополнительные риски для Польши и Прибалтики, заявил политолог Китайской академии общественных наук Люй Сян на страницах газеты The Global Times.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Присоединение Финляндии и Швеции, по сути, — формальность, поскольку эти страны тесно сотрудничают с Североатлантическим альянсом», — отметил эксперт.

Политолог добавил, что после их вступления в НАТО кризисная ситуация может распространиться на Польшу, которая сейчас является одним из главных пунктов для поставок вооружений Киеву. Аналогичные угрозы есть и для Прибалтики, которая последнее время занимает все более яростную антироссийскую позицию.

Люй Сян подчеркнул, что вовлечение Финляндии и Швеции в прямое столкновение с Россией является маловероятным. Тем не менее Москва может принять меры против Прибалтики, которая недавно допустила ряд антироссийских действий.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Финляндии заявил, что Хельсинки подаст заявление на вступление НАТО уже в течение недели. Аналогичную заявку в примерно такие же сроки направит и Швеция.

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