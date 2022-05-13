Владивосток, 13 мая, 2022, 06:26 — ИА Регнум. Власти Приморья подготовили ряд предложений по поддержанию земляков, которые участвуют в специальной военной операции в защиту Донбасса.

Иван Шилов ИА REGNUM Население Украины

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«Фракция «Единой России» 13 мая выступит в краевом парламенте с рядом предложений по мерам социальной поддержки военнослужащих, добровольцев и членов их семей.

Во-первых, это предоставление социальной выплаты на приобретение или строительство жилья детям военнослужащих и добровольцев, погибших или ставших инвалидами 1 группы при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Выплата будет предоставляться детям при достижении ими возраста 18 лет по нормативам предоставления жилья детям-сиротам. Такую же меру получат дети, обучающиеся по очной форме обучения, которым на дату смерти родителя или установления ему инвалидности не исполнилось 23-х лет.

Во-вторых, предлагаем ввести единовременные выплаты военнослужащим и добровольцам, ставшими инвалидами, а также вдовам и родителям военнослужащих и добровольцев. Детям военнослужащих и добровольцев, ставших инвалидами 1 и 2 группы, а также детям погибших военнослужащих и добровольцев, будут предоставляться единовременные и ежемесячные выплаты. Размеры выплат установим отдельным положением.

И третье. Детям военнослужащих и добровольцев, ставших инвалидами вне зависимости от группы инвалидности при выполнении задач в ходе специальной военной операции, а также детям погибших военнослужащих и добровольцев, в школах будет предоставляться бесплатное питание два раза в день», — сообщил в своём телеграм-канале губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Глава региона добавил, что «это наш долг перед теми, кто сейчас с оружием в руках защищает нас с вами».

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге с воинскими почестями простились с лейтенантом Владиславом Шуваловым и ефрейтором Андреем Афанасьевым, погибшими при выполнении воинского долга во время специальной военной операции России на Украине.