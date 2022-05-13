Петропавловск-Камчатский, , 06:11 — REGNUM Военнослужащие России, задействованные в специальной операции в защиту Донбасса, выполняют священный долг, освобождая Украину от национализма и фашизма, уверен председатель общественного экспертного совета по вопросам образования на Камчатке, член Общественной палаты Пётр Скрипник.

Флаги ДНР и России Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Читайте также: ВСУ обстреляли Горловку из миномётов

«Они совершают огромный подвиг. Недавно заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов наградил наших бойцов, которые совершили подвиги во время проведения спецоперации. Я считаю, что это важное правильное дело, и полностью поддерживаю решение президента о проведении специальной военной операции на территории Украины войсками российской армии», — сказал Скрипник.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские вооружённые формирования обстреляли вечером 12 мая посёлок шахты имени Гагарина в городе Горловке (ДНР).