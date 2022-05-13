Москва, , 06:10 — REGNUM В пятницу, 13 мая, в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь, температура воздуха +15… +17 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Погода Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В ночь на 14 мая в Москве облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха +8… +10 °C.

Ветер западный 6−11 м/с, на порывах до 17 м/с. Атмосферное давление 739 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +14… +19 °C днём. Ночью — +5… +10 °C.

В субботу, 14 мая, днём в столице ожидается +15… +17 °C, по области +13… +18 °C, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью в регионе ожидается +4… +9 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве и Московской области из-за сильного ветра объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве и Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности