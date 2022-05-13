Берлин, , 06:00 — REGNUM Выделить около €2 млрд в качестве помощи для адаптации нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) компании «Роснефть» в городе Шведт к другим источникам сырья в случае ввода эмбарго на поставки нефти из России предложил правительству Германии премьер-министр федеральной земли Бранденбург Дитмар Войдке. Об этом он сообщил 13 мая в интервью газете Tagesspiegel.

Бранденбург

Войдке раскритиковал вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека, который предположил, что в результате введения запрета на поставки российской нефти Восточная Германия окажется в крайне затруднительном положении из-за дефицита топлива. Как пояснил Войдке, все регионы нуждаются в стабильном снабжении, поэтому в качестве выхода из ситуации премьер Бранденбурга собирается запросить у федерального правительства около €2 млрд.

По словам Войдке, данная сумма потребуется для адаптации НПЗ в Шведте на случай введения эмбарго на российскую нефть, и организации бесперебойных поставок сырья из других источников.

Мощность НПЗ в Шведте достигает 11,6 млн тонн в год. Предприятие может получать нефть марки Urals по трубопроводу «Дружба». Как указал Войдке, коллапс, связанный с дефицитом топлива для экономики, должен быть исключён. Премьер Бранденбурга добавил, что последствия дефицита топлива для населения, пригородных перевозок и экономики Германии в целом могут быть катастрофичны.

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