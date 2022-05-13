Курск, 13 мая 2022, 05:55 — REGNUM В Курске сильный ветер сорвал кровлю на электрической подстанции «Родники», в связи с чем было прервано электроснабжение жилых домов на проспекте Клыкова. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба администрации города.
В настоящее время сотрудники аварийной службы ведут восстановительные работы, которые планируется полностью завершить в течение дня.
Как сообщало ИА REGNUM, «желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области из-за сильного ветра.
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