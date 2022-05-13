Курск, 13 мая, 2022, 05:55 — ИА Регнум. В Курске сильный ветер сорвал кровлю на электрической подстанции «Родники», в связи с чем было прервано электроснабжение жилых домов на проспекте Клыкова. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба администрации города.

ИА REGNUM В лаборатории на подстанции

пресс-служба администрации Курска «На подстанции «Родники» ветром сорвало кровлю. Для того чтобы не вызвать новых сбоев в подаче электроэнергии, необходимо просушить оборудование, а затем с помощью лаборатории проверить электрические кабели».

В настоящее время сотрудники аварийной службы ведут восстановительные работы, которые планируется полностью завершить в течение дня.

Как сообщало ИА REGNUM, «желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области из-за сильного ветра.