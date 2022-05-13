Вашингтон, , 05:54 — REGNUM Рассмотрение законопроекта в Сенате Конгресса США о выделении Украине дополнительных $40 млрд от США перенесено как минимум до конца следующей недели из-за отказа сенатора-республиканца Рэнда Пола (штат Кентукки) согласовывать указанную инициативу.

Рэнд Пол Gage Skidmore

Выступление политика транслировал телеканал C-Span. Он заявил, что Вашингтон не в состоянии спасти Киев за счет американской экономики, над которой нависли опасности в виде роста инфляции, государственных расходов и долга, а также угрозы краха доллара.

По мнению Пола, США не могут позволить себе «быть мировым жандармом себе в ущерб», и Конгресс должен предварительно изучить и дать взвешенную оценку тем расходам, которые понесут страны. Кроме того, республиканец решил внести на рассмотрение поправку о надзоре за выделением финансовой помощи Украине, но сенатор-демократ Чак Шумер заблокировал это предложение.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая бывший глава Белого дома Дональд Трамп призвал европейские страны внести «справедливую лепту» в дело помощи Украине, поскольку Европа выделяет на эти нужды значительно меньше, чем США.

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