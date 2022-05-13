Лос-Анджелес, США, 13 мая 2022, 05:49 — REGNUM Джейсон Момоа, в последнее время сильно страдающий от назойливых итальянских папарацци, решил проблему достаточно оригинальным образом. Об этом 13 мая сообщает портал Cinema Blend.
«Алоха. Просто хотел немного поприветствовать чёртовых папарацци», — написал Момоа в очередной публикации в соцсети, после чего обратился к фотографу, который в последние дни постоянно следил за актёром, предложив ему посетить Апельсиновый сад в Риме (Италия). «Я просто хочу показать вам своих новых гидов. С другими не получилось, — пошутила звезда «Аквамена», — итак, мы в Апельсиновом саду, здесь красиво. Ни одного папарацци в поле зрения».
В посте Момоа разместил фотографию, на которой она запечатлён с членами итальянского филиала мотоклуба «Ангелы ада». Выяснилось, что актёр, уставший прятаться от папарацци, нанял байкеров, которые одним своим видом отбивают у фотографов желание нарушать покой знаменитости.
Отметим, что ранее Джейсон Момоа рассмешил подписчиков, опубликовав фотографию, на которой он запечатлён в странной «косынке». Он дал понять, что пошёл на это ухищрение ради того, чтобы обмануть папарацци и спокойно посетить римскую Испанскую лестницу.
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