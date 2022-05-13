Лос-Анджелес, США, 13 мая, 2022, 05:49 — ИА Регнум. Джейсон Момоа, в последнее время сильно страдающий от назойливых итальянских папарацци, решил проблему достаточно оригинальным образом. Об этом 13 мая сообщает портал Cinema Blend.

Gage Skidmore Джейсон Момоа

«Алоха. Просто хотел немного поприветствовать чёртовых папарацци», — написал Момоа в очередной публикации в соцсети, после чего обратился к фотографу, который в последние дни постоянно следил за актёром, предложив ему посетить Апельсиновый сад в Риме (Италия). «Я просто хочу показать вам своих новых гидов. С другими не получилось, — пошутила звезда «Аквамена», — Итак, мы в Апельсиновом саду, здесь красиво. Ни одного папарацци в поле зрения».

В посте Момоа разместил фотографию, на которой он запечатлён с членами итальянского филиала мотоклуба «Ангелы ада». Выяснилось, что актёр, уставший прятаться от папарацци, нанял байкеров, которые одним своим видом отбивают у фотографов желание нарушать покой знаменитости.

Отметим, что ранее Джейсон Момоа рассмешил подписчиков, опубликовав фотографию, на которой он запечатлён в странной «косынке». Он дал понять, что пошёл на это ухищрение ради того, чтобы обмануть папарацци и спокойно посетить римскую Испанскую лестницу.