Токио, , 05:45 — REGNUM В Японии список товаров и технологий, запрещённых к экспорту в Россию в рамках обновлённого пакета санкций, пополнили 14 новых наименований, включая 3D-принтеры и другое высокотехнологичное оборудование. Об этом 13 мая сообщает министерство экономики, торговли и промышленности Японии.

3D-принтер, печатающий пластиком Дарья Антонова © ИА REGNUM

В числе новых запрещённых позиций — электронные и атомно-силовые микроскопы, порошкообразные металлы и металлические сплавы, используемые в 3D-принтерах, катализаторы для нефтепереработки, водород, произведённый с использованием возобновляемых источников энергии, оборудование для производства органических светоизлучающих диодов, полупроводниковые и электропроводящие полимеры, любые устройства, имеющие отношение к квантовым технологиям.

Запрет на поставки товаров и технологий из нового списка уже одобрен правительством Японии и вступит в силу с 20 мая.

Напомним, к настоящему времени в «запретный» японский список товаров и технологий входят уже более 300 наименований. За проведение Россией военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Япония также ввела санкции против более 200 российских компаний и организаций, и более 700 граждан РФ, Белоруссии, ДНР и ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, японский премьер Фумио Кисида прокомментировал итоги встречи в Токио с лидерами Евросоюза. Он заявил, что стороны договорились усилить санкционное давление на Россию.

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