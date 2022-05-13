Владивосток, , 06:08 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак побывали в пункте временного размещения беженцев с Украины и из Донбасса во Врангеле, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Беженцы в Приморье Пресс-служба правительства Приморского края

Читайте также: В Псковской области трудоустраивают беженцев из Донбасса и с Украины

Руководителей интересовало, как проходит адаптация приезжих в Приморском крае. По словам переселенцев, многие из них планируют остаться жить и работать в регионе.

Особое внимание уделяется вопросам, связанным с детьми, с тем, как они влились в школьные коллективы и усваивают учебную программу. Объединяет ребят спорт — они уже проводят свои турниры по футболу.⠀

Андрей Турчак высоко оценил работу с переселенцами, организованную властями Приморья. По его словам, очень важно, что к каждому человеку, к каждой семье подходят индивидуально, оказывают поддержку детям.

«Главная задача — помощь в восстановлении документов, поиске работы. Очень важно, что к каждому человеку, к каждой семье подходят индивидуально. Люди многое пережили, находясь почти месяц в подвалах. Волонтерское движение Приморского края помогает, занимаются с детьми, дарят подарки», — сказал Турчак.

Как сообщало ИА REGNUM, беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины продолжают трудоустраивать в Псковской области. Благодаря областному комитету по труду и занятости работу нашли десять человек.