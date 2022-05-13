Москва, 13 мая 2022, 05:39 — REGNUM Президенту Украины Владимиру Зеленскому глубоко отвратителен украинский народ, он его презирает, но одновременно он его потребляет как клоун. Ему нужна эта аудитория. В этом плане он интересен как патологический феномен, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью белорусскому информационному агентству «БелТА».
По словам эксперта, Зеленский оседлал коня «жертвоприношения Украины», и ему хорошо от этого. Ему нравится его слегка милитаризированная роль, ему нравится, что ему можно болтать что угодно, а управляют всем процессом офицеры НАТО и бандеровские военные, а также ему нравится, что ему сыплются деньги и «респект».