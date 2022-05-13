Москва, 13 мая, 2022, 05:39 — ИА Регнум. Президенту Украины Владимиру Зеленскому глубоко отвратителен украинский народ, он его презирает, но одновременно он его потребляет как клоун. Ему нужна эта аудитория. В этом плане он интересен как патологический феномен, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью белорусскому информационному агентству «БелТА».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

«После того, как спецоперация завершится, я даже не буду говорить, что его ожидает… В произведении «Хождение по мукам» герой Лёва Задов говорил: «Я сделаю с тобой то, что Содом не делал со своей Гоморрой». То, что его ожидает со всех сторон после завершения спецоперации, я не будут комментировать. Он у меня вызывает глубокое отвращение, но я сострадаю его участи в чем-то. Но он и сделает поэтому так, чтобы спецоперация не кончалась», — заявил Кургинян.

По словам эксперта, Зеленский оседлал коня «жертвоприношения Украины», и ему хорошо от этого. Ему нравится его слегка милитаризированная роль, ему нравится, что ему можно болтать что угодно, а управляют всем процессом офицеры НАТО и бандеровские военные, а также ему нравится, что ему сыплются деньги и «респект».