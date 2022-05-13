Петропавловск-Камчатский, , 05:38 — REGNUM На Камчатке в отношении 37-летнего мужчины возбуждено уголовное дело за применение насилия в отношении сотрудника ФКУ СИЗО-1 УФСИН России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 мая в краевом СУ СКР.

СИЗО Дарья Драй © ИА REGNUM

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Мужчина, осужденный ранее за совершение преступления против собственности, находился в СИЗО так как суд рассматривал уголовное дело, по которому его обвиняют в применении насилия в отношении сотрудника исправительной колонии №6.

На этот раз он начал стучать в дверь своей камеры и ломать имущество СИЗО. На тревожную сигнализацию прибыли сотрудники изолятора. Мужчина матерился, а затем ударил сотрудника УФСИН ногой в живот и рукой по лицу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту преступления в отношении двух сотрудников полиции, один из которых находится на лечении.