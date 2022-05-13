Нью-Дели, 13 мая, 2022, 05:28 — ИА Регнум. В результате крушения учебно-тренировочного вертолёта погибли два пилота в индийском штате Чхаттисгарх. Об этом 13 мая сообщил телеканал NDTV.

(сс) pcgis Крушение вертолета

Инцидент произошёл вечером, около 21:10 по местному времени в аэропорту города Райпура во время учебно-тренировочного полёта. Произошло возгорание вертолёта при заходе на посадку. В результате ЧП погибли два пилота, пассажиров на борту воздушного судна не было.

Причина крушения в настоящее время устанавливается. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего будет проведено подробное техническое расследование специалистами Генерального директората гражданской авиации (DGCA) при участии представителей администрации штата Чхаттисгарха.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что спасатели нашли тело второго погибшего в результате жёсткой посадки вертолёта в Саратове.