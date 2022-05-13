Хельсинки, , 05:25 — REGNUM Финляндия считает Россию «важным соседом», однако очень переживает за свою безопасность из-за проведения российской специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины, заявил глава финского МИД Пекка Хаависто в эфире телеканала NHK.

Хельсинки

«Россия для Финляндии — важный сосед. До сих пор во время Горбачева и Ельцина у нас были позитивные отношения», — заявил он.

По его словам, сейчас отношения Хельсинки и Москвы осложняются как ситуацией на Украине, так и в связи с вопросами общей безопасности в Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил о намерениях Хельсинки подать заявку на вступление в НАТО в течение недели. По его словам, в аналогичные сроки свое заявление подаст и Швеция.

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